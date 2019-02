CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOBELLUNO «È proprio grazie a quello stress a cui ti sottopongono nel montaggio e smontaggio dell'arma che io sono diventato un bravo tiratore». Così ha parlato ieri in aula il teste chiamato dalla difesa nel processo per il caso di nonnismo in caserma Salsa. Alla sbarra tre sottufficiali alpini dell'esercito italiano della Brigata alpina Julia-Settimo Reggimento, residenti in città, accusati di violenza privata, lesioni e di abuso di autorità (avrebbero violato gli articoli 195 e 196 del Codice penale militare di pace per il...