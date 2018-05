CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOBELLUNO Credeva di aver trovato un posto sicuro dove stare provvisoriamente, invece si ritrovò a dover subire ripetuto violenze sessuali. E non solo palpeggiamenti, come capita spesso, ma veri stupri. Questa l'accusa contro un congolese di 35 anni, residente in città, che avrebbe abusato di una 23enne del Togo alla quale aveva dato ospitalità.Il processo si è aperto ieri in sede di udienza filtro davanti al tribunale collegiale presieduto da Antonella Coniglio. È stato letto il capo di imputazione e quindi accolte le istanze...