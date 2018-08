CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOBELLUNO Aveva talmente bisogno di quel calmante che è arrivato a compiere una rapina. La pena per questo tipo di reati va da 5 a 20 anni: tutto per una boccetta di Valium.Imputato è un tunisino di 40 anni, J.M., che è residente nel quartiere di Baldenich. L'uomo il 18 settembre del 2017 fece il putiferio alla Croce Blu di via Gabelli a Belluno, il servizio che fa assistenza sanitaria ambulatoriale e a domicilio. Un assalto, che costrinse il personale sanitario a chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito...