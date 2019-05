CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOBELLUNO Attrazione fatale. Non è un film, ma il periodo da incubo che avrebbe vissuto l'ingegnere bellunese M.D.R. alle prese con V.V., 55enne ucraina, che l'uomo ha raccontato ieri in aula. In Tribunale a Belluno la 55enne è alla sbarra con l'accusa di stalking per fatti che si sono svolti dal settembre del 2016 al 10 febbraio 2018. Fu quel giorno, dopo l'ennesimo tentativo di riavvicinarsi all'uomo sposato di cui si era innamorata, che gli agenti l'arrestarono e finì in carcere a Venezia. «La conobbi - ha raccontato ieri...