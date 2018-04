CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOBELLUNO «Aizzava i figli contro la madre. È una persona infame che non dovrebbe nemmeno esistere». Il padre dell'imputata, 50enne di Belluno, accusata di maltrattamenti nei confronti dei due figli gemelli, ha messo sul tavolo una versione inedita dentro alla quale la regia dell'ingiusto processo sarebbe stata tutta della nonna paterna dei ragazzi, oggi maggiorenni. Anche il terzo figlio dell'imputata, oggi 15enne, sentito ieri in aula, ha affermato di non aver mai visto la madre maltrattare i fratelli. Idem per un amico di...