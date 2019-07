Il premio Ferro al Cartiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOBELLUNO Stare in vetta, tra i primi cinque, nel 2018 ha riempito l'animo di soddisfazione. Ma, tra 187 concorrenti, fare il bis l'anno dopo, cioè nel giugno 2019, merita applausi. Un dato di fatto: il modello bellunese del Cantiere della Provvidenza è tra i migliori d'Italia nell'innovazione sociale. Stavolta a mettersi in luce e meritare applausi, nel Premio nazionale Angelo Ferro per l'innovazione sociale del Gruppo Intesa San Paolo, è stato il laboratorio artigianale creativo Il Cartiere, luogo di inclusione e inserimento...