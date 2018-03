CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PREMIOBELLUNO Confindustria Belluno Dolomiti si merita il Premio Innovazione Smau per il progetto Turismo 4.0. Un balzo nel futuro per un riconoscimento nel presente: «Il nostro obiettivo era rivolto a una categoria specifica dei nostri associati della sezione turismo - afferma i presidente Luca Barbini -. Ovvero alle imprese che gestiscono gli impianti a fune (funivie e seggiovie), che portano i turisti a sciare. Sentivamo la mancanza di dati, raccolti in maniera scientifica e analitica, che ci permettessero di fare proiezioni e strategie...