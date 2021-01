IL SALUTO

BELLUNO Mercoledì mattina il prefetto di Belluno, Sergio Bracco, da poco insediato in provincia, ha fatto visita l personale della Questura, nella sede di via Volontari della Libertà. Accolto dal Questore Lilia Fredella, che ha fatto gli onori di casa, si è intrattenuto con i funzionari con i quali ha parlato, e, successivamente, è stato accompagnato nei vari uffici della sede, compresa la divisione Anticrimine e la Squadra Mobile. Le foto della visita e dell'incontro sono state pubblicate sulla pagina Facebook della Questura e hanno riscosso centinaia di mi piace.

Il prefetto Bracco è al lavoro a Palazzo dei Rettori da quasi un mese, arrivato da Milano, dove era questore. Ha assunto l'incarico di prefetto di Belluno il 30 dicembre scorso, e nel suo saluto aveva detto: «Mi accingo quindi alla guida della Prefettura di Belluno, assicurando il mio massimo impegno e dedizione, convinto che attraverso il dialogo e la collaborazione tra le istituzioni e tra queste ultime e la cittadinanza potremo uscire, insieme, da questo complesso momento e proiettarci verso il futuro con rinnovata speranza ed ambizione». Aveva anche sottolineato come «gli ormai prossimi Mondiali di Sci, sia pure condizionati dall'emergenza sanitaria, e soprattutto le Olimpiadi invernali del 2026 saranno una formidabile occasione di sviluppo e rilancio di questo territorio».

