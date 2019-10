CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL POLO DI ECCELLENZABELLUNO «Sì ai corsi universitari in provincia di Belluno, ma che siano duraturi nel tempo e portino alta formazione». Lo afferma il deputato di Forza Italia Dario Bond, a commento dell'accordo Luiss-Confindustria sui corsi di alta formazione. «Belluno accoglie a braccia aperte i nuovi corsi universitari. A patto che non svaniscano nel nulla dopo qualche anno, come è già successo in passato», ricorda Bond. «Vorrei ricordare che queste realtà devono portare esperienze, professionalità, capacità d'ingegno, anche...