IL PROGETTO

BELLUNO L'Usl sfodera il piano di attacco: le case di riposo diventeranno mini ospedali. Ci saranno interventi strutturali importanti da avviare il prima possibile, ampliamenti con l'aggiunta di edifici agli esistenti, riorganizzazione interna degli spazi. Ci sarà da mettere mano al portafoglio per investimenti pesanti. Le case di riposo della provincia si preparano ad alzare gli scudi contro il covid 19. Nel convegno organizzato dall'Usl 1 Dolomiti il direttore dei servizi socio sanitari Gian Antonio Dei Tos ha messo sul piatto la questione: occorre spendere e organizzarsi. E non si parla di plexiglass né di distanze nei luoghi comuni come la mensa. Il piano messo a punto dall'Usl, che in qualche modo anticipa le future direttive nazionali sul tema, parla di strutture da ampliare, muri da alzare, personale da assumere.

LA TRASFORMAZIONE

Una vera rivoluzione che investirà i centri servizi per anziani, destinati a diventare sempre più simili a ospedali, con la presenza di infermieri 24 ore al giorno. D'altra parte, l'ha detto ieri Dei Tos, i virus saranno il grande nemico della sanità dei prossimi dieci anni. Tanto vale iniziare a preparare l'offensiva. «Nessuno prima di questa pandemia aveva mai pensato al covid come a un problema sanitario ha rivelato ieri ai rappresentanti delle case di riposo del territorio riuniti nella sala riunioni del San Martino - non ci eravamo accorti di come i virus potessero essere un problema enorme. La trasmissione dei virus dall'animale all'uomo sarà la grande questione da affrontare da qui in avanti, non c'è solo il nuovo coronavirus ma un'infinita varietà». Il piano di difesa prevede interventi strutturali. Dei Tos ha avvisato l'assemblea, ieri: «Questo piano richiede un investimento, l'alternativa è ridurre i posti letto».

IL FUTURO

Ma non si può, si sa, in una provincia che galoppa veloce verso l'innalzamento dell'età media e dove gli anziani non autosufficienti sono 12mila: ridurre i posti letto nei centri servizi sarebbe una follia. E allora? Isolare sarà la parola d'ordine delle case di riposo del futuro. Ci dovranno essere aree di isolamento dedicate interamente ai covid, con astanteria per i nuovi ingressi, spazio dedicato agli ospiti con sintomi ma in attesa della diagnosi attraverso il tampone veloce e un'area dedicata agli ospiti accertati positivi. Questa parte del centro servizi dovrà avere ingressi e uscite distinte dal resto della struttura e anche il personale e i materiali provenienti dai due blocchi non dovranno mai incontrarsi. Centri diurni e centri residenziali dovranno essere del tutto separati e si dovranno prevedere zone dedicate alle visite. E poi il personale. Le case di riposo post pandemia dovranno avere un infermiere 24 ore al giorno e un'équipe di operatori destinata esclusivamente all'area dei positivi. «È un piano industriale conclude il direttore che prevede un rinnovo radicale delle nostre strutture da qui ai prossimi 10 anni, non ci sono alternative, ce lo chiederanno anche le linee guida nazionali». (a.tr.)

© riproduzione riservata

