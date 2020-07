IL PIANO

CORTINA Tre mosse per mettere al sicuro il Bigontina a Cortina ed evitare che nuove frane possano mettere in pericolo automobilisti e residenti. C'è un piano con una serie di interventi già programmati per migliorare la sicurezza dei punti più delicati della strada regionale 48 delle Dolomiti, che sale da Alverà al passo Tre Croci e quindi Cortina a Misurina e Auronzo. A progettare gli interventi Veneto Strade. L'area è quella interessata giovedì dall'ingrossamento di Ru de ra Graes, che scende dal monte Cristallo. Quanto è bastato per costringere, per ore, alla chiusura della strada. Un epilogo tutto sommato fortunato, visto che l'allarme non avrebbe funzionato a dovere, e visti soprattutto i tragici precedenti del 2017 quando il mostro di acqua e detriti travolse l'abitato di Alverà e l'auto su cui viaggiava una donna che non è riuscita a trovare scampo.

RIO GERE

Per l'intervento a Rio Gere si interverrà anche a monte dove c'è la confluenza di due corsi d'acqua. «Il vecchio manufatto vicino al Lago Scin - ha spiegato Michele Artusato di Veneto Strade - è troppo piccolo, con una luce che non consente al torrente ingrossato di passare, perciò diverrà un ponte lungo 13 metri». Per questo intervento è preventivata una spesa di 850 mila euro. A monte invece, nel punto in cui si congiungono i due corsi d'acqua serve un intervento più sostanzioso, con una tratta di 50 metri per un preventivo di spesa di 3 milioni e mezzo di euro. In quel punto c'è un cambio di pendenza dell'alveo del torrente, per cui si verifica spesso un accumulo di materiale. I lavori dovrebbero iniziare dopo la pausa per la stagione turistica estiva, a settembre o al massimo a ottobre. Ma la recente storia di quel corso d'acqua racconta che le prossime settimane sono le più delicate per la sicurezza idraulica di quel tratto. Gli altri cantieri che interessano contemporaneamente il Bigontina, condotti dal Genio civile e dai Servizi forestali regionali, passano attraverso l'abbassamento dell'alveo del torrente, nell'abitato di Alverà, con una modifica alla pendenza, così da far defluire più agevolmente il materiale trasportato sino a lì dall'acqua. Il concetto è semplice e lo scavo del letto del torrente sembra aver dimostrato tutta la propria efficacia anche la notte giovedì sera. Dove l'abbassamento del letto del fiume è stato completato ci sono stati disagi minori.

LA SISTEMAZIONE

In piano ci sono interventi per un milione 400mila euro su questo fronte e passano attraverso il rinforzo delle basi del ponte della strada regionale, con gettate di cemento armato e l'inserimento di micropali nel terreno, per consolidarlo. Questo permetterà di aumentare la luce sotto il ponte per cui il manufatto non dovrebbe più essere raggiunto e scavalcato dall'onda di piena, come è accaduto più volte, dal 5 agosto 2017 in poi. «Nel cantiere del bivio per Malga Lareto ha illustrato lo stesso Michele Artusato dove si vedono i resti dell'asfalto della vecchia sede, scivolati a valle. Le opere sono in appalto e inizieranno fra settembre e ottobre».

