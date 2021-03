IL PIANO

BELLUNO Nemmeno il 2021 potrebbe essere l'anno buono per l'Auditorium di piazza Duomo. E per la Cucciolo Marisiga si attendono i soldi delle alienazioni. In compenso il Comune darà un bel segnale sul fronte dell'efficientamento energetico e della sicurezza sismica dei suoi edifici scolastici. È pronto il Piano opere pubbliche 2021 2023 del Comune di Belluno. Pagine e tabelle di numeri e di progetti che, complessivamente, l'assessore al bilancio e vice sindaco di Palazzo Rosso Lucia Olivotto definisce «ambiziosi».

CUCCIOLO-MARISIGA

Salta però all'occhio quel milione 800 mila euro segnato accanto alla grande questione del momento, la strada che sta dividendo i cittadini. Per la nuova viabilità di collegamento tra Via Agordo e Via Mier l'amministrazione Massaro segna sì l'importo nel Piano, ma lega la cifra alle alienazioni. Come dire: se riusciremo a dismettere qualcuno dei nostri beni allora si farà, altrimenti no. Non è proprio una questione di lana caprina, perché era ormai nota la disponibilità del filantropo di Belluno, il finanziatore privato che in passato ha già fatto molto bene alla città e ai suoi abitanti, a finanziare di tasca propria la strada. E allora, qualcosa non torna. Olivotto lascia intendere come i soldi ancora non ci siano, come la cifra sia stata inserita sotto la colonna delle alienazioni ma anche come il Comune sia ben disposto ad aprire un eventuale mutuo, ora che i tassi sono molto bassi, per finanziare il cantiere. Insomma, ancora una volta sulla nuova arteria di collegamento ci sono molte domande.

AUDITORIUM

Andando oltre, ancora più incerto sembra il destino dell'Auditorium. Per completare la ristrutturazione servirebbero 600 mila euro, il Comune non li può mettere di tasca propria e così subordina la spesa alla vendita di uno degli edifici dismessi. Si vedrà, da anni il completamento della sala non è una priorità.

ALTRE OPERE

In compenso ci sono buone nuove per le scuole. Grazie a fondi regionali e del Governo, i cantieri certi del 2021 saranno quelli che coinvolgeranno gli edifici scolastici. Alla scuola Valeriano di Castion, per esempio, è previsto un intervento finalizzato al miglioramento sismico. Costerà 817.541 euro di cui 801.002 arriveranno da un finanziamento esterno. Ci saranno poi cantieri per efficientamento energetico sparsi in varie strutture per complessivi 70mila assicurati da finanziamenti esterni e sono certi anche gli adeguamenti alla casa di riposo, per 55mila euro. Un segnale sul fronte dell'ambiente sono i 140mila euro per il percorso pedonale di via Meassa, località Oltrevalle mentre per la pista ciclopedonale lungo la SS 50 località Salce ci vogliono 250mila euro che potrebbero arrivare, al momento, solo dal piano alienazioni.

GLI INDIRIZZI

«È un piano decisamente ambizioso commenta Olivotto -, va a concludere progetti iniziati nel passato e per i quali ci eravamo impegnati in campagna elettorale. In questi anni abbiamo dato ampio spazio a lavori impegnativi, importanti in quanto a costi, questo è lo scatto finale per portare a casa le ultime opere, grandi e piccole, attese dalla città». Tra gli indirizzi generali sugli investimenti compare anche il ponte sul Reiù a Levego, chiuso da dopo il crollo del Morandi di Genova. Per le prossime annualità una verifica di fattibilità tecnico - economica per una spesa prevista di 6.344 euro.

