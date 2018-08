CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIANOBELLUNO La Provincia tasta il mercato. E mette in vendita alcuni immobili. Appartamenti, caserme, uffici... Tutte proprietà che non rientrano nella lista delle cose utili e indispensabili per i compiti amministrativi di Palazzo Piloni. Ma che potrebbero diventare utilissimi e quasi indispensabili si rientrassero nelle casse provinciali sotto forma di euro sonanti. È lo spirito del piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato qualche giorno fa dal consiglio provinciale. Uno spirito che guarda sì al mercato, ma che non disdegna...