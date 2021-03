Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA BOTTEGABELLUNO Belluno ha voglia di guardare oltre la pandemia. In via Psaro una giovane bellunese punta sull'artigianato e in piena emergenza sanitaria avvia una sua attività. La bottega si chiama Piano B e lei è Carlotta Pellecchia amante degli oggetti realizzati a mano. Nello spazio di via Psaro 2 ha realizzato un piccolo mondo fatto di ceramiche colorate, abiti cuciti a mano, monili finissimi e tanti oggetti usciti dalle mani...