Il Pd insiste con la cura del ferro: «ma il governo litiga sul treno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DIBATTITO POLITICOBELLUNO Sviluppo e sostenibilità. Una parola sola per il Partito Democratico: treno. La galassia Dem ha sempre sostenuto la ferrovia come infrastruttura portante per il Bellunese. E continua a farlo. «È la ferrovia a garantire lo sviluppo del territorio, la sostenibilità ambientale dei trasporti, dell'economia e del turismo in provincia di Belluno e in tutta l'aerea delle Dolomiti» dice Ernesto Reolon, portavoce ad interim del Pd bellunese, che condanna le visioni infrastrutturali del governo penta-leghista. «Stanno...