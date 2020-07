LA RICHIESTA

BELLUNO Pochi giorni fa il Circolo Pd dell'Oltrardo ha rinnovato la richiesta di ottenere un appuntamento, «possibilmente a breve» al sindaco Jacopo Massaro e l'assessore Franco Frison. Il tema è la strada interna della Veneggia e l'edificio in costruzione di via Barozzi. «Essendo il Circolo punto di riferimento di molti residenti ha bisogno di avere delle risposte precise ed esaurienti da poter dare a quanti chiedono spiegazioni in merito», scrive il Circolo. La volontà è quella di esaminare in concreto, insieme agli amministratori, i documenti e capire se l'amministrazione del Comune di Belluno «è sempre intenzionata alla realizzazione dell'opera strategica, inclusa nel nuovo Piano di assetti territoriale, il nuovo tratto Via Zanon Via Mameli con il completamento del sottopasso della ferrovia e della rotonda, oggi monca di uno sbocco». La questione è nota. Si costruisce in via Barozzi ma cosa succede alla strada della Veneggia? chiede Mario Svaluto Moreolo, segretario Pd. Il Circolo dell'Oltrardo riporta l'attenzione su un tema che «sta suscitando grande preoccupazione tra i cittadini dell'Oltrardo», vale a dire il disordine alla viabilità con cui sono costretti a fare i conti i cittadini. «Quello che appare gravissimo fa notare Svaluto Moreolo - è la decisione dell'amministrazione attuale e delle precedenti di non reiterare i vincoli del Piano regolatore generale della città di Belluno. Ciò da un lato concede il libera tutti, dall'altro provoca una gravissima lesione alla programmazione riguardante la strada interna della Veneggia che, con la concessione di costruire il fabbricato in via Barozzi, impedisce il collegamento con San Pietro in Campo, il proseguimento con il Ponte sul Piave sino a Levego, con il collegamento alla Sinistra Piave e all'autostrada A27». Svaluto Moreolo, in una lettera all'amministrazione sottolinea «di essere destinatario, anche per le vie brevi, di richieste di chiarimenti tecnici e politici da parte di diverse persone. La domanda più frequente riguarda l'esistenza dei Vincoli del Prg (Piano Regolatore Generale) del Comune di Belluno. La decadenza infatti promuove ad area bianca - cioè edificabile - i territori nei vari comparti. Il 1° luglio scorso un primo incontro con il sindaco Massaro e l'assessore Frison. «Nel programma dell'amministrazione c'è l'impegno di provvedere ad un più completo e razionale intervento sulla viabilità che tolga la città dalla congestione del traffico» fa sapere il presidente Svaluto Moreolo.

