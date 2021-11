Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

POLITICABELLUNO Monica Lotto potrebbe diventare la vice segretaria del Partito democratico a livello regionale. Lo ha annunciato ieri, nella sede di via del Plebiscito 1866, il candidato segretario regionale, Andrea Martella. La segretaria provinciale non ha nascosto il suo pensiero: «Non avrei mai pensato che qualcuno pensasse a me come vice a livello regionale».PARITÀ DI GENERENon c'erano solo i giornalisti, ieri ad ascoltare...