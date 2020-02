IL PASSO INDIETRO

BELLUNO Il Comune si propone, ma poi ci ripensa: è incerto il futuro del palazzo ex Monte di Pietà di piazza delle Erbe. Lunedì doveva approdare in sede di Consiglio comunale l'Atto di donazione da parte della Fondazione Cariverona al Comune di Belluno dell'antico edificio sede della Fondazione Angelini, Isbrec e dell'Archivio storico Belluno Feltre Cadore. Il documento e la sua approvazione, che avrebbe sancito il passaggio di consegne, erano stati inseriti nell'ordine della riunione consiliare, ma all'ultimo momento il tutto è stato ritirato.

LA PRUDENZA

L'assessore al bilancio e vice sindaco Lucia Olivotto ha preferito imboccare la strada della prudenza perché l'immobile è antico e sono necessari approfondimenti. Ma si vada per gradi, perché la faccenda è curiosa. A fine dicembre il sindaco Jacopo Massaro, con atto firmato il 28 del mese, propose alla Fondazione il trasferimento del bene al Comune. Una candidatura quasi necessaria, pensata per evitare lo sfratto delle tre realtà culturali con sede da anni nell'edificio. Nell'ambito di una politica di dismissione dei propri beni, infatti, la Fondazione aveva deciso di disfarsi dell'ex Monte di Pietà e di metterlo sul mercato. Così a Fondazione Angelini, Isbrec e Archivio storico erano arrivate le lettere di sfratto. «L'intenzione era quella di liberare l'immobile per poterlo mettere in vendita spiega Olivotto -, così noi abbiamo preso contatti con la Fondazione e abbiamo iniziato a interloquire per tutelare le tre realtà ospitate a titolo gratuito da tempo».

DONAZIONE

Il passaggio si sarebbe dovuto formalizzare come una donazione trentennale della proprietà superficiale, ovvero dell'edificio con funzioni culturali e dell'annessa Chiesa della Beata Vergine della Salute al cui interno si trovano custodite opere di particolare pregio. Queste però, tre sculture lignee che coronano l'altare laterale, un gruppo scultoreo di due putti alati, un angelo reggi lampada con braccia aperte e un angelo reggi lampada con mano al petto tutte dell'autore Andrea Brustolon, secondo l'accordo sarebbero dovute restare di proprietà della Fondazione. Ma l'iter si è bloccato, perché la documentazione in mano al Comune non è risultata completa e l'assessore al patrimonio preferisce valutare con tutte le informazioni davanti la fattibilità o meno del passaggio.

CARTE IN REGOLA

«Vogliamo perfezionare la ricognizione dello stato di fatto dell'immobile spiega -, ci sono carenze documentali da approfondire perciò saremo in grado di decidere solo quando avremo un'analisi completa dello stato dell'edificio». Il timore, infatti, è quello di farsi carico di un bene prezioso, sì, ma impegnativo sotto il profilo dei costi di manutenzione. La questione verrà dunque studiata a fondo e tornerà in sede di commissione prima di tornare, forse, sui banchi dei consiglieri.

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA