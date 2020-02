IL PARAPIGLIA

BELLUNO Prima ha aggredito il titolare del locale, che non gli avrebbe servito da bere. Forse ritenendolo già eccessivamente alterato. Poi, all'arrivo dei carabinieri, al posto di ricomporsi ha offeso anche loro, dimenandosi e provando a evitare il controllo.

Un comportamento che gli è valso una denuncia a piede libero per oltraggio a pubblico ufficiale e resistenza. A finire nei guai C.D.P. 45enne di Reggio Emilia.

L'episodio è avvenuto all'interno del bar Dal Bocia che si trova in piazza Martiri a Belluno. A mandare su tutte le furie l'uomo sarebbe stata la scelta dell'esercente di non servirgli più da bere. Una decisione percepita come un affronto che ha spinto il 45enne a passare alle vie di fatto. L'uomo avrebbe quindi spintonato il barista provocandogli contusioni alla mandibola e al bacino per un totale di quattro giorni di prognosi.

Al barista non è rimasto altro da fare che andare al pronto soccorso di Belluno. In ospedale dopo gli accertamenti di rito gli sono state prestate le prime cure. Salvo complicazioni il barista se la caverà in quattro giorni. A questo punto spetterà a lui decidere se sporgere querela contro l'uomo che è stato identificato dai carabinieri. Per l'accusa di resistenza invece il procedimento prosegue d'ufficio.

Solo il 18 di gennaio, nello stesso bar, un episodio del tutto simile aveva costretto a intervenire i carabinieri. Un ubriaco che ha infastidito i clienti che erano al bar e all'arrivo dei militari si è scagliato fisicamente contro di loro. In quel caso le forze dell'ordine avevano arrestato il bellunese 29 con la doppia accusa: oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

A.Z.

