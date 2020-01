Il paradosso: tasse basse, assunzioni bloccate in municipio

LA REAZIONE

BELLUNO Tre milioni e 600mila euro nelle tasche dei Comuni bellunesi ma anche la necessità di far fronte all'ennesimo paradosso: quello delle assunzioni, impossibili per i municipi con una tassazione troppo bassa.

«Siamo felici di questi fondi - spiega il sindaco di Seren del Grappa, membro del direttivo nazionale Anpci, l'associazione nazionale dei piccoli Comuni - ma non risolvono tutti i problemi, pur rappresentando un elemento positivo». Scopel sottolinea come il bicchiere sia colmo solo a metà: «Servono maggiori fondi per adeguare le strutture pubbliche i municipi, le scuole, e i ponti». Per il primo cittadino servirebbe uno sforzo ulteriore: «Bisogna provare a superare le problematiche, i Comuni di montagna per esempio hanno molte infrastrutture costose, strade e ponti che necessitano di manutenzione costante. Bisogna fare ancora uno sforzo».

FONDO DI SOLIDARIETÀ

Dopo l'annuncio del Mef, mercoledì, di un incremento da 100milioni di euro nel fondo di solidarietà i sindaci tirano intanto un sospiro di sollievo ma la fiducia non è incondizionata. «Voglio vedere - prosegue Scopel - quando faranno il riparto come si tradurrà, quanto di quello che è stato tagliato verrà ridato ai Comuni».

IL PARADOSSO

Se è rientrata l'emergenza lanciata a inizio anno sul taglio al fondo di solidarietà all'incontro di ieri mattina all'Anci è comunque emerso un nuovo paradosso. «L'ennesimo, legato alle assunzioni - spiega il sindaco di Belluno Jacopo Massaro - sbloccate le graduatorie, i Comuni potranno procedere con nuovi ingressi in organico. Non il Comune di Belluno, però, che come altri paga la sua virtuosità. È un altro dei criteri delle leggi nazionali che vanno rivisti perché vanno a colpire gli enti virtuosi e vicini ai cittadini. Noi, con questo sistema di calcolo, non potremo assumere perché abbiamo tasse locali troppo basse». Il provvedimento prevede infatti che, a fronte di entrate da tassazione locale troppo esigue, la possibilità di assunzione venga limitata: un criterio valido per i piccoli Comuni, con pochi residenti e quindi minori entrate ma che vincola anche quelle realtà che per scelta politica mantengono bassa la pressione fiscale. «Il comune di Belluno viene riconosciuto virtuoso perché in grado di erogare servizi con un ridotto numero di dipendenti e avrebbe quindi bisogno di nuovo personale per rafforzare alcuni settori e sostituire dei pensionamenti, ma non lo può fare perché il criterio sulle entrate glielo impedisce. Chiaramente, noi non intendiamo in alcun modo aumentare le tasse ai cittadini per far fronte a una situazione assurda» prosegue Massaro. «Ma con le altre realtà nazionali che si trovano nella stessa situazione siamo già al lavoro con Anci per modificare questa norma che, così come quella relativa al fondo di solidarietà e altre, non tiene conto della virtuosità dei Comuni».

