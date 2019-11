Il Palasport resta al freddo: cambio di caldaia d'urgenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMUNEBELLUNO Variazione d'urgenza per il Palasport. Il De Mas al centro dell'ultimo stanziamento di fondi inserito a bilancio e approvato ieri in sede di giunta. Con 11.300 euro il cantiere aperto per cambiare la caldaia proseguirà con la sostituzione di parti di tubazione, mentre con 33 mila euro il Comune si assicurerà la verifica sismica propedeutica alla redazione di un progetto esecutivo di ammodernamento complessivo della struttura. Poi, se la partecipazione al bando regionale per il risparmio energetico negli edifici pubblici dovesse...