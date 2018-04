CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NUOVO ASSETTOBELLUNO L'emergenza è finita. Veneto Strade può guardare avanti senza patemi. La Provincia di Belluno può pensare alla sua viabilità senza dover fare i conti con numeri impossibili. Le strade bellunesi continueranno ad essere manutentate come e più di quanto avvenuto finora. Tutto grazie al nuovo assetto societario dell'azienda regionale che ha accolto Anas come nuovo socio. Con la ricapitalizzazione societaria Anas avrà il 51% delle quote di Veneto Strade e la Regione il 37%. Quote residuali per le Province di Venezia,...