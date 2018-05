CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NODOBELLUNO Servizio pre-ruolo? Anche la Cgil-Flc bellunese si muove ed avvia il percorso per l'apertura di una vertenza che ha come obiettivo il riconoscimento pieno del servizio pre-ruolo, cioè quello prestato prima dell'immissione in ruolo, nel corso degli anni di precariato. Una situazione che coinvolge molti insegnanti, anche in provincia di Belluno, ma la cui consistenza non è ancora possibile quantificare. Proprio per questo la Cgil organizza un incontro in calendario per martedì 29 maggio che si svolgerà al centro Giovanni XXIII...