IL NODOBELLUNO Resistere, per ri-esistere. È la sfida delle borgate alte di Belluno. Una partita che Ronce, Tassei e Piandelmonte stanno giocando fino in fondo. Fino in Regione Veneto, dove qualche giorno fa è stato presentato un progetto anti-spopolamento. E Dio solo sa quanto le tre frazioni in quota abbiano bisogno di contrastare la tendenza allo scivolamento a valle della popolazione. Oggi Ronce, Tassei e Piandelmonte contano in tutto una settantina di abitanti (contando anche le zone di Valdart, Ciroc e Medil). Tanti? Pochissimi in...