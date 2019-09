Il neo ministro: «Resto vicino a voi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOMINABELLUNO C'è Aldo Brancher, ministro per diciassette giorni con il governo Berlusconi, c'è Bruno Villbruna, ministro con Scelba e c'è Tommaso Padoa Schioppa, all'epoca Prodi. E ora c'è Federico D'Incà che questa mattina presta giuramento al dicastero per i rapporti con il parlamento. Carte d'Identità a parte è il primo parlamentare eletto in provincia a sedere nello scranno più alto di un ministero. I primi due erano in lista fuori provincia, il terzo era un tecnico ed è bellunese di nascita, pur non avendo mai vissuto a...