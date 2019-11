Il monumento compie un secolo: lezione sui Caduti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA COMMEMORAZIONEBELLUNO Sarà una bella lezione pratica di educazione civica per gli alunni che oggi parteciperanno al momento pensato per il centenario del monumento dei Caduti di Castion. Alpini, Protezione civile, parrocchia e Pro loco organizzano una breve commemorazione a ricordo dell'erezione della lapide che ricorda i Caduti della Grande guerra. Nel bollettino parrocchiale del 1919 è riportata la notizia della «solenne funzione in suffragio dei molti soldati dela Parrocchia, che sacrificarono, durante il lungo periodo della guerra,...