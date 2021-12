L'INIZIATIVA

BELLUNO Artigiano è bello, è utile. Ed è anche la risposta alla domanda ricorrente di dicembre: cosa regalare a Natale? La soluzione di Confartigianato è: il Bellunese, i suoi prodotti, i suoi sapori, il suo saper fare. In una parola: l'artigianato, per un Natale a chilometro zero, made in Belluno. Torna anche quest'anno la proposta di Confartigianato, che intende promuovere il territorio e contemporaneamente sostenere le imprese artigiane. Lo spirito è il medesimo della campagna 2020, intitolata Scegli il regalo artigiano. «Perché scegliere la bottega sotto casa, il laboratorio locale o il piccolo imprenditore è un atto d'amore per il territorio che va al di là delle feste natalizie. Significa prima di tutto orgoglio e consapevolezza di quanto l'artigianato sa esprimere in termini di qualità. E poi è un modo concreto per contribuire a far decollare la ripresa economica e allo stesso tempo promuovere piccole produzioni e realtà con uno sguardo lungimirante» afferma la presidente di Confartigianato Belluno, Claudia Scarzanella. «Acquistare i regali di Natale da un artigiano significa valorizzare quello che fa nella sua bottega e dare lustro all'intera montagna bellunese. Perché artigianato e territorio sono un tutt'uno. È per questo che anche quest'anno invitiamo tutti i bellunesi a comprare bellunese e regalare artigianato locale per le prossime festività. Perché in un momento ancora difficile, anche un piccolo gesto come può essere quello di un dono natalizio assume un valore inestimabile per la sopravvivenza delle piccole attività e per la valorizzazione del nostro lavoro».

Nel Bellunese - dati Istat alla mano - risultano quasi 1.200 imprese produttrici di beni o servizi che rientrano nel campo dei regali tipici del Natale (per un totale di quasi 5mila addetti e un'incidenza artigiana di oltre il 30%).

