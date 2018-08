IL MISTERO BELLUNO Il pranzo sulla tavola interrotto bruscamente. La macchina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MISTEROBELLUNO Il pranzo sulla tavola interrotto bruscamente. La macchina non chiusa a chiave, parcheggiata di fronte casa. L'appartamento tappezzato dalle foto del figlio. Tutto lasciava pensare che sarebbe tornato subito. Invece Valerio Lattanzio, il 42enne procuratore sportivo romano che si era rifugiato in provincia per sfuggire alle minacce che aveva ricevuto, sembra scomparso nel nulla da una settimana. Lui e l'amico Giuseppe Viozzi, ex bancario 64enne, sono le parti offese di un'inchiesta aperta della Procura di Belluno, per...