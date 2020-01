FELTRE

Ancora nessuna traccia di Palmiro il micino di 5 mesi, scomparso in circostanze misteriose dalla sua casa di piazzale Parmeggiani ormai due settimane fa. In un primo momento i proprietari hanno pensato che si trattasse di un allontanamento, come quelli che si sono verificati già in passato perché come scrivono è «un gatto un po' social e gli piace esplorare il quartiere». Così il micio andava in giardino, si arrampicava sugli alberi, andava al Palaghiaccio. Ma poi i giorni passavano e lo scorso fine settimana il padrone, Lucio Bonan, aveva trovato un biglietto anonimo nella buca delle lettere. «Qualcuno, penso un vicino che vuole restare anonimo - spiega - mi ha scritto dicendo che il mio gatto sarebbe stato rapito. Mi è stata anche descritta la persona che lo ha preso. Questa donna è stata vista commettere un illecito molto grave: il furto. Probabilmente ha intenzione di affidare il mio gatto a terze persone, che, ignare di tutto si macchieranno, a loro volta di un reato: la ricettazione». Il padrone è convinto che dietro il colpo ci sia la mano di qualche animalista, preoccupata per il gatto che era spesso in libertà. «Chiedo di riportarmi Palmiro, in piazzale Parmeggiani o anche in forma anonima, fornite le informazioni necessarie affinché io possa ritrovarlo. Mi sono già rivolto ai carabinieri e sto per sporgere denuncia contro ignoti».

Nel caso qualcuno abbia informazioni di Palmiro, il gatto rapito, può chiamare Lucio 3468021761 o Lucia 3460226889. I numeri si trovano anche sul post, che sta diventando virale sui social, dove è scattata la corsa per ritrovare il micio.

