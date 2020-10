IL METEO

BELLUNO Come previsto vento, neve e pioggia hanno accompagnato l'intera giornata di domenica. Non sono mancati i disagi e soprattutto nella prima parte della mattinata i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in diverse località per prestare soccorso agli automobilisti in panne o ai rami finiti in strada o addosso alle linee elettriche. Fortunatamente nessuna situazione di pericolo per le persone ma in molti casi l'intervento dei vigili del fuoco si è reso comunque necessario per evitare che qualcuno potesse farsi male.

LA NEVE

Secondo i dati del Centro antivalanghe Arpav di Arabba, ieri mattina alle 8, c'erano già 17 centimetri a Passo Falzarego, 37 a Ra Valles, sopra Cortina, 28 sul monte Piana a Misurina di Auronzo, 36 ai 2200 metri dei monti Alti Ornella sopra Arabba (Livinallongo del Col di Lana), 30 a Col dei Baldi sopra Alleghe. Alcuni centimetri, subito spazzati dalla pioggia, anche a Faverghera in Nevegal. Qualche centimetro anche negli abitati di Arabba, Falcade e Pecol di Zoldo.

LA PIOGGIA

A fondovalle si sono rivelate particolarmente intense le precipitazioni tanto che per motivi di sicurezza Veneto Strade ha comunicato la chiusura della strada provinciale 1 all'altezza della galleria Madonna del Piave al confine tra la provincia di Belluno e l'abitato di Segusino (Treviso). Una delle arterie che garantiscono il collegamento del feltrino con la provincia di Treviso. «Permangono le condizioni meteo avverse - ha spiegato Veneto Strade che gestisce la manutenzione della rete provinciale - con precipitazioni a carattere nevoso oltre i 1300 m.slm, con apporti nevosi tra i 30 ed i 40 cm. sui Passi Dolomitici (consigliate catene montate), i tratti aperti al transito sono percorribili con dotazioni invernali».

LE PREVISIONI

Verso sera il meteo ha concesso una tregua e nelle prossime ore le precipitazioni dovrebbero diminuire di intensità. Al tempo stesso, assolutamente in linea con quanto prevede il periodo, è previsto un brusco abbassamento delle temperature.

AZ

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA