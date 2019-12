IL MESSAGGIO

BELLUNO Renato Marangoni, vescovo di Belluno-Feltre, con un messaggio natalizio alla diocesi ha sottolineato come in questi giorni «sono rimbalzati nel dibattito pubblico il tema del lavoro, quello della famiglia e poi torna alla ribalta il problema dello spopolamento. Ci ha, poi, colpito un'inaspettata valutazione critica sulla qualità di vita in provincia, rispetto alle valutazioni degli anni scorsi. Ci accorgiamo che gli aspetti di fatica del nostro vivere sono parecchi».

I TEMI

Il vescovo ha riletto l'attualità e le ultime vicende di cronaca che toccano la nostra provincia lasciandosi guidare dalle parole di Isaia: «Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce». Nella parole di Marangoni, quindi, non sono mancati i riferimenti a «insicurezza dei lavoratori, fragilità di alcune situazioni di vita familiare, al persistente e sconsolato andarsene di giovani che cercano futuro: motivi di uno smarrimento collettivo, a volte di un dolore comunitario». Ma sotto l'occhio di monsignor Marangoni è finita anche la vita di «tanti diocesani come riferisce il sito ufficiale della diocesi di Belluno Feltre -: spesso le nostre vicende di vita sono state un camminare nelle tenebre, un barcollare tra il buio, un essersi persi, un trovarsi abbandonati e, forse anche, traditi. La vita si fa conoscere in questo camminare nelle tenebre». Anche nella messa dell'Aurora presieduta nella Concattedrale di Feltre, il vescovo è tornato sugli stessi temi. Poi ha anche ricordato «motivi di preoccupazione e di disagio nel nostro contesto di vita» e citando Giuseppe De Rita, ha osservato: «Ci manca il futuro e per questo il presente diventa faticoso, fastidioso. Vale dunque la pena di farsi compagni di viaggio dei pastori nel loro andare fino a Betlemme a vedere questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». E per avvalorare queste parole, il vescovo ha citato anche le recenti parole del sindaco di Milano che in un'intervista ad un quotidiano ha detto: Ho avuto momenti di stanchezza, ma sento di non poter fare a meno del confronto con il Mistero».

GLI APPUNTAMENTI

Questi gli impegni del vescovo nei prossimi giorni. Questa sera (ore 18,30) celebrerà la messa con il canto del Te Deum di ringraziamento in Cattedrale. Domani, mercoledì 1° gennaio, al mattino (ore 10,30), il vescovo celebrerà la messa nel Concattedrale di Feltre. Nel pomeriggio per la 53^ Giornata della pace, la diocesi propone la terza edizione de il Cammino della pace. Per il terzo anno consecutivo la manifestazione viene incentrata sul tema proposto dal papa che quest'anno è La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica. Il Cammino partirà alle 17 dal Teatro Comunale e si concluderà sul sagrato della cattedrale, dove poi sarà celebrata la santa messa presieduta dallo stesso vescovo Renato Marangoni.

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA