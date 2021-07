Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE RACCOMANDAZIONIBELLUNO (D.D.D.) Meglio pagare un mutuo, avere l'impegno mensile di un affitto o tentare il colpo di un acquisto per la vita? Dubbi che tutti hanno avuto o stanno avendo. Da mettere nero su bianco, innanzitutto, è la questione del mattone come bene rifugio. Roberto Carlino, presidente di Immobildream, non ha dubbi: «Il mattone è sempre stato e sarà sempre un bene rifugio. Tra le persone sta crescendo questa...