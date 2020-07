L'INIZIATIVA

BELLUNO La formazione tecnica non è una cosa da maschi. Lo ha sottolineato la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton, avvisando il gentil sesso che il futuro della manifattura è sempre più rosa. L'Its meccatronico rappresenta una grande opportunità per le donne. «Care ragazze, il manifatturiero bellunese ha bisogno di voi al di là di stupidi stereotipi e vecchie concezioni. La formazione tecnica non è roba per maschi o di serie B. Anzi». Inizia così la lettera aperta, diffusa via social, dalla presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton a pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni per il corso Tecnico superiore per l'automazione e i sistemi meccatronici, che partirà in autunno a Belluno e voluto con forza dall'Associazione dopo un'attenta analisi dei fabbisogni tra le imprese del territorio. Its sta per Istituto Tecnico Superiore: si tratta di un corso post-maturità, biennale, che prevede duemila ore di formazione - di queste 1200 in aula, 800 in azienda - e rivolto a tutte le persone con diploma di scuola secondaria di secondo grado, studenti, inoccupati, disoccupati. Il percorso gestito dalla Fondazione Its Academy Meccatronico del Veneto - è finanziato da Regione del Veneto, attraverso il Fondo Sociale Europeo, e dal Miur. Quello di Berton è un vero e proprio appello alle quote rosa: «Il mondo è cambiato, le tecnologie pure, le stesse fabbriche hanno mutato volto, spesso più velocemente di quanto crediamo. Il Covid-19 poi ha ulteriormente sparigliato le carte in tavola, creando uno scenario difficile ma anche ricco di opportunità. Una di queste è costituita proprio dall'Its Meccatronico, percorso che Confindustria Belluno Dolomiti ha voluto con forza a Belluno per dare uno strumento in più alle aziende del territorio e una chance di crescita ulteriore sia umana che professionale - ai giovani. Le nostre aziende hanno fame di nuove competenze e le competenze, così come il merito, non hanno sesso», scrive Berton, rivolgendosi in particolare a tutte le ragazze con diploma, occupate e inoccupate, di tutte le età. «Accettate un consiglio: cogliete questa occasione».

Fe.Fa.

