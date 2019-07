CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MALTEMPOBELLUNO Pioggia, acqua e terra che si trasformano in fango. E il terreno cede. Va giù. Un ennesimo caso di smottamento ha coinvolto, ieri, l'area tra Cavarzano, zona scalette sopra la ferrovia, e la sottostante via San Francesco, ovvero le abitazioni che si trovano sotto al Ponte degli Alpini. «Si tratta del versante di qualche decina di metri che si è distaccato alla confluenza tra via Rudio e via Frigimelica», precisa il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro. Subito c'è stato l'intervento di tamponamento effettuato da Protezione...