IL MALTEMPO BELLUNO Ci risiamo. È successo ancora: nuova notte di paura

IL MALTEMPOBELLUNO Ci risiamo. È successo ancora: nuova notte di paura e di isolamento a Pedeserva. Il temporale di martedì notte ha fatto nuovamente esondare il torrente bloccando la strada di accesso ad un paio di abitazioni i cui abitanti, così, hanno trascorso la notte in bianco e semi isolati. Attorno a mezzanotte un paio di famiglie, allarmate dall'accumulo di materiale finiti in strada e portati a valle dal torrente in piena, e non riuscendo a rincasare ha richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno creato per loro un guado...