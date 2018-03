CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MADE IN BELLUNOBELLUNO L'occhialeria tira il fiato. E l'export bellunese frena. Ormai è un assioma: quando l'occhiale vola, anche il made in Belluno vola. Viceversa, quando l'occhiale mette le lenti scure, tutta la produzione bellunese vede nero sui mercati esteri. A tastare il polso alla situazione 2017 è l'Ufficio studi e statistica della Camera di Commercio di Belluno e Treviso, che ha elaborato gli ultimi dati (relativi al periodo gennaio-dicembre) e ha calcolato in 3 miliardi 890 milioni di euro il valore complessivo del made in...