Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LUTTOBELLUNO Proiettato agli altri. Da medico, da consigliere comunale a Palazzo Rosso per la Democrazia Cristiana, Pietro Pellegrini, cardiologo, già primario all'ospedale San Martino, ha detto addio a familiari e amici. È morto all'età di 90 anni. Era, infatti, nato a Belluno il 30 agosto 1930. Amava la sua terra, la bellezza e la semplicità di una gita in montagna con lo zaino in spalla. Viveva a Mussoi, frequentando la parrocchia...