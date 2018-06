CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUTTOBELLUNO Patrizia Bortot, avvocato bellunese, aveva 53 anni. È morta dopo un malattia con cui ha lottato per due anni: un tumore ai linfonodi. Dopo il liceo classico Tiziano si era iscritta a giurisprudenza a Bologna. Divenuta avvocato, per motivi affettivi, si era fermata ad esercitare la professione nel Foro di Venezia. Il suo legame con Belluno, e con la sua casa di via Fulcis 32, a Mier, era sempre rimasto fortissimo: spesso tornava a trovare il padre Dino Bortot, persona nota in città perchè fino al 2005 era il titolare del...