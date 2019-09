IL LUTTO BELLUNO Non servono ulteriori accertamenti sul corpo di Cristian Gabriele

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUTTOBELLUNO Non servono ulteriori accertamenti sul corpo di Cristian Gabriele Palazzolo, il 19enne deceduto sul colpo nello schianto a Safforze domenica mattina. È bastata l'indagine esterna sul corpo del ragazzo e l'autorità giudiziaria ieri ha dato il nulla osta ai funerali. Nel pomeriggio a Longarone sono apparse le epigrafi con l'annuncio della morte del ragazzo. I funerali sono fissati per domani, alle 15, nella chiesa di Longarone. La salma procederà poi per il cimitero di Pirago. Intanto il Comune, con il sindaco Roberto Padrin,...