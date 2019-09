CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUTTOBELLUNO Lutto tra i partigiani della provincia di Belluno. Venerdì è morto Eraclio Sartorato 93anni che ha partecipato alla guerra di Liberazione a Cavaso del Tomba (Treviso) e sulle Vette Feltrine con il soprannome di Tita. Per la sua attività partigiana aveva anche ottenuto un'onorificenza che gli era stata consegnata in Prefettura. Sartorato, nato a Preganziol (Treviso) poi trasferitosi a Feltre e quindi con la famiglia a Belluno, per anni ha lavorato come responsabile tecnico provinciale della società telefonica Telve divenuta...