IL LUTTOBELLUNO Il Dottor Venturelli? In Farmacia, impossibile sbagliare. La città di Belluno saluta uno dei suoi camici più amati. Renzo Venturelli si è spento a 92 anni scrivendo nelle scorse ore le ultime righe di una splendida storia di bancone e famiglia. Per le vie del centro, tra le piazze Vittorio Emanuele e Santo Stefano, Venturelli è sinonimo di Farmacia. Classe '26, figlio di Enrico, papà di Gianfranco, Renzo Venturelli è stato un esempio di dedizione, passione e cura per una professione che ha abbracciato tre generazioni. Un...