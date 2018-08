CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUTTOBELLUNO Dolore e cordoglio in città e nel mondo dell'Arma ieri alla notizia della improvvisa scomparsa del luogotenente Domenico Pietro Cioffi, 70enne, carabiniere in pensione. Il militare era appena uscito dall'ospedale San Martino dove era stato sottoposto a un'operazione chirurgica. Tutto era andato bene e era stato dimesso lunedì, ma il destino per lui era scritto: quando è tornato a casa, ieri mattina intorno alle 7, è deceduto per un infarto. In città ieri sono apparsi gli annunci funebri: i funerali del luogotenente avranno...