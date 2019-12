IL LUTTO BELLUNO Aveva 86 anni monsignor Pietro Brollo, vescovo di Belluno-Feltre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUTTOBELLUNO Aveva 86 anni monsignor Pietro Brollo, vescovo di Belluno-Feltre dal 1996 al 2000. Il suo pellegrinaggio terreno - così ne dà notizia il sito della diocesi - si è concluso a Tolmezzo, in provincia di Udine. Dopo alcune settimane in cui la sua precaria situazione di salute si era aggravata, rendendo necessaria prima la degenza ospedaliera e infine il ritorno appunto a Tolmezzo, suo paese natale, è morto ieri mattina attorniato dai familiari.L'ARRIVO IN PROVINCIAProprio da quella terra, aveva fatto ingresso nella diocesi di...