L'INIZIATIVA

BELLUNO C'è anche il Lions Club Belluno tra i benefattori della Farmacia Solidale dell'Immacolata. Il sodalizio ha devoluto il ricavato della lotteria della Befana all'acquisto di farmaci di largo consumo, non prescrivibili dal sistema sanitario e quindi totalmente a carico dei cittadini come analgesici e antinfiammatori, oltre ai prodotti per la prima infanzia: latte, omogeneizzati, pannolini e detergenti per i bambini, come indicato dai farmacisti Giorgio e Serena. La consegna del contributo è avvenuta nei giorni scorsi proprio nella sede del servizio a San Gervasio, alla presenza del presidente del Lions Belluno Antonio Prade, di un gruppo di soci e dei farmacisti, dei volontari e delle famiglie che cercano aiuto alla farmacia solidale. Ne è seguito un momento di preghiera e un piccolo rinfresco. Il Servizio di farmacia dell'Immacolata è un'associazione privata di fedeli riconosciuta dalla Diocesi Belluno Feltre e costituitasi nel dicembre del 2014. L'obiettivo del servizio è quello di prendersi cura degli ultimi e dei bisognosi distribuendo in forma gratuita i farmaci senza obbligo di ricetta, prodotti sanitari, per l'infanzia e per l'igiene personale. A questo negli anni si sono affiancate alcune convenzioni con medici e ottici al fine di fornire supporto per cure odontoiatriche, visite specialistiche e acquisto di occhiali da vista. Il Servizio di farmacia dell'Immacolata è aperto ogni sabato mattina dalle 8:30 alle 13 nei locali adiacenti alla Chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio a Belluno, vicino all'ospedale.

Alessia Trentin

