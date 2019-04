«Il Jeep Camp non portava soldi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMUNEBELLUNO Consiglio comunale ieri a Belluno. Tra gli argomenti all'ordine del giorno c'erano le comunicazioni del sindaco in merito all'audizione in Regione sulle schede ospedaliere e il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018, approvato a maggioranza. Ma centrale è stato il Nevegàl. Oltre una trentina gli operatori del Colle che ieri, nonostante la neve e il maltempo, si sono dati appuntamento alle 16 a Palazzo Rosso, soprattutto per un battibecco intercorso tra un'operatrice e il sindaco nei giorni scorsi. A...