Il giudice: «La tragedia di Martina era prevedibile»

IL CASOBELLUNO «La tragedia di Martina era prevedibile». Lo dice nelle 17 pagine di sentenza, in cui snocciola i motivi della condanna di Anas, il giudice del Tribunale di Belluno, Angela Feletto. Una condanna a 6 mesi per omicidio colposo, ai vertici dell'ente gestore della statale 50, dove morì la pallavolista tredicenne, che ora è stata impugnata. Era arrivata a settembre, al termine della battaglia della famiglia che era andata avanti per 5 anni, con due opposizioni alle richieste di archiviazione sul caso. Ci fu alla fine...