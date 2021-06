Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOBELLUNO Giorno di gaudio, ieri, per centinaia di automobilisti vittime dell'ingordigia dell'autovelox di via Miari. Una sorta di pietra filosofale che trasforma le distrazioni dei conducenti in oro per le casse del Comune, che già conteggia incassi per un milione di euro l'anno.Ieri il giudice di pace di Belluno, Fabrizio Schioppa, ha aperto la strada ad uno scontro muscolare contro le bufera di sanzioni fioccate con l'attivazione, a...