CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL GESTOBELLUNO Alle raccolte fondi fiorite dopo il disastro si aggiungerà, presto, il contributo dello scrittore Mauro Corona. L'autore ertano l'aveva annunciato tra le righe, senza troppe parole, in occasione dell'ospitata a Cortina nell'ambito della rassegna Una montagna di libri. A distanza di qualche giorno chiarisce e sottolinea la sua intenzione, ma senza fermarcisi troppo su. Non vuole farsi pubblicità, non era questa la sua intenzione. «Devolverò una parte dei proventi percepiti dalla collaborazione con il programma Carta Bianca...