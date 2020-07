LA VISITA

BELLUNO Da Roma a Verona e quindi a Belluno. Il generale di Corpo D'Armata Ciro D'Angelo, comandante dell'Unità Forestale, Ambientale e Agroalimentare ha visitato venerdì scorso il Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno.

LE TAPPE

Dopo aver incontrato il personale di servizio, anche civile, accompagnato da comandante Gianfranco Munari il generale D'Angelo ha visitato Giardino botanico all'interno della Riserva Naturale Monte Faverghera dove il Comandante D'Angelo ha potuto apprezzare oltre al magnifico spettacolo prodotto dalle fioriture delle centinaia di specie presenti nel Giardino anche lo spazio dedicato all'esposizione degli strumenti di cattura abusiva della fauna selvatica: trappole, tagliole, reti, archetti, panie di vischio, richiami acustici nonché le spoglie imbalsamate di numerose specie animali confiscate ai bracconieri nel corso di moltissime operazioni antibracconaggio condotte in tutta Italia.

LA MOSTRA

L'allestimento dell'esposizione di questi strumenti di morte, curata dal generale Isidoro Furlan, è stata una scelta precisa del comandante Munari per dare la possibilità ai visitatori del Giardino botanico di vedere rappresentate in un unico posto quelle che sono le azioni che caratterizzano l'attività dei carabinieri forestali: la gestione delle Riserve Naturali dello Stato per la conservazione della biodiversità delle specie vegetali e animali (centodieci le riserve in tutta Italia di cui dieci nella sola provincia di Belluno dove rappresentano più della metà del territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti bellunesi) e la lotta attiva nei confronti di coloro che con azioni illecite ne provocano, invece, il depauperamento. Presenti anche il Comandante provinciale dell'Arma Gaetano Rastelli, del Reparto Parco, Marina Berto e in rappresentanza del comandante del gruppo Carabinieri Forestale, Michele Ravaglioli.

