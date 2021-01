METEO

BELLUNO Il freddo, che anche ieri ha toccato temperature vicine ai record storici, darà una tregua. Ma non per molto: venerdì la colonnina di mercurio scenderà di nuovo.

LE TEMPERATURE

Ecco le temperature minime comunicate da Arpav ieri: Santo Stefano di Cadore -18.8°C, Feltre -12.1°C. Hanno segnalato inoltre le temperature minime nelle località normalmente più fredde: Val Visdende (1240 m) -20.9°C, Passo Cimabanche (1530 m) -22.0°C, Passo Pordoi (2154 m) -8.8°C, Marmolada (3256 m) -14.9°C, Pian Cansiglio (1003 m) -24.9°C. E per confrontarle basta dare un'occhiata ai record (temperature minime assolute) negli ultimi 35 anni: Pian Cansiglio -29.5°C (1 marzo 2005), Val Visdende -26.4°C (1 marzo 2005), Passo Cimabanche -30°C (7 gennaio 1985), Passo Pordoi -26.2°C (6 gennaio 1985), Marmolada -30.4°C (30 gennaio 1999).

L'ESPERTO

«Il freddo, iniziato fra venerdì e sabato, si è fatto sentire soprattutto alle quote medio-basse - spiegano dall'Arpav - ed è da attribuire ad una massa di aria fredda che dall'Europa centrale si è portata proprio sul Triveneto fra domenica e lunedì». Le previsioni: «Ora la situazione sta per cambiare per un fronte freddo che transiterà sull'arco alpino fra il tardo pomeriggio di mercoledì e la notte seguente, con un sensibile rinforzo dei venti ed un calo termico stavolta in quota, mentre a fondovalle farà meno freddo, anche per effetto del Foehn, che soffierà a raffiche. Sarà tuttavia una situazione temporanea perché quando si calmeranno i venti, cioè venerdì, la temperatura tornerà ad abbassarsi di nuovo alle quote medio-basse e fra sabato e domenica torneremo probabilmente ad avere le stesse gelide temperature di questi giorni». Il rischio valanghe resta marcato oggi e domani. (Fe.Fa)

